Жители Кабардино-Балкарии стали прививаться вдвое активнее

Темпы вакцинации от Covid-19 выросли в Кабардино-Балкарии за последние полмесяца почти вдвое, об этом рассказали в Минздраве КБР.

"Население активно участвует в прививочной кампании, посещая поликлиники и амбулатории для иммунизации", - приводит слова представителя ведомства "Интерфакс".

Чиновник добавил, что и во время нерабочих дней все 82 пункта вакцинации действуют в штатном режиме. На сегодня, уточнил он, в КБР привились почти 211 тыс человек, из них более 148 тыс получили обе дозы.