Кадыров наградил медалью за заслуги перед республикой главу ГЛОНАСС

Лидер Чечни Рамзан Кадыров наградил руководителя АО ГЛОНАСС Игоря Милашевского медалью "За заслуги перед Чеченской республикой", сообщает пресс-служба оператора.

"Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил генерального директора АО ГЛОНАСС Игоря Милашевского медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что медаль присуждена "за высокие достижения в сфере развития государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС в республике, а также за безупречный и добросовестный труд".

Стоит добавить, что Милашевский руководил министерством транспорта и связи Чечни с 2004 по 2007 годы. По информации пресс-службы компании, за это время ему удалось провести программу по восстановлению и модернизации инфраструктуры транспорта и коммуникационных систем региона.

Официальная церемония награждения в рамках визита главы АО ГЛОНАСС в Чечню.