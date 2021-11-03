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Кадыров наградил медалью за заслуги перед республикой главу ГЛОНАСС

Кадыров наградил медалью за заслуги перед республикой главу ГЛОНАСС

Лидер Чечни Рамзан Кадыров наградил руководителя АО ГЛОНАСС Игоря Милашевского медалью "За заслуги перед Чеченской республикой", сообщает пресс-служба оператора.

"Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил генерального директора АО ГЛОНАСС Игоря Милашевского медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что медаль присуждена "за высокие достижения в сфере развития государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС в республике, а также за безупречный и добросовестный труд".

Стоит добавить, что Милашевский руководил министерством транспорта и связи Чечни с 2004 по 2007 годы. По информации пресс-службы компании, за это время ему удалось провести программу по восстановлению и модернизации инфраструктуры транспорта и коммуникационных систем региона.

Официальная церемония награждения в рамках визита главы АО ГЛОНАСС в Чечню.

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