Уже второй политик присоединился к голодовке Саакашвили

Еще один грузинский политик, кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" в тбилисском районе Мтацминда Ираклий Гогуадзе, начал голодовку в знак солидарности с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Как сообщает Sputnik Грузия, во время этой акции протеста он намерен находиться перед зданием парламента на проспекте Руставели.

Отказываться от пищи оппозиционер намерен до тех пор, пока Михаила Саакашвили не госпитализируют в гражданскую клинику.

Ранее сегодня к голодовке присоединилась лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария.