Росздравнадзор потребовал от медиков сообщать в прокуратуру об антиваксерах

Росздравнадзор послал в территориальные подразделения письмо, в котором поручил сообщать в прокуратуру об участниках антипрививочной кампании, говорится на сайте medvestnik.ru.

Существование такого документа подтвердили ТАСС в самом ведомстве.

Служба предлагает выявлять лиц, "активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации" против Covid-19. О таких людях требуется сообщать в прокуратуру и "следственные органы".

При этом особое внимание должно уделяться медикам, принимающих участие в антипрививочной кампании, если их деятельность имеет признаки правонарушений по ст.207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и безопасности граждан") и 207.2 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия").

Кроме того, после подачи данных в правоохранительные органы, в течение трех дней надо уведомить об этом Росздравнадзор.