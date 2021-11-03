"Победа" поддержала QR-коды для посадки на самолет

Российский лоукостер "Победа" выступила за введение QR-кодов о вакцинации при регистрации на рейс. Об этом сообщили в самой авиакомпании.

"Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через 2-3 месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета", - приводит слова работника "Победы" РИА Новости.

Она также отметила, что введение требования наличия QR-кода о вакцинации для покупки билета нарушит права граждан. По ее мнению, такие ограничения могут сказаться на противодействии распространения коронавируса.

Ранее Хабаровский край и Камчатка объявили о введении обязательного требования предъявлять QR-код при посадке на борт для внутрирегиональных полетов.