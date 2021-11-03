Экс-чемпион UFC бросил вызов Федору Емельяненко

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский изъявил желание встретиться в октагоне с россиянином Федором Емельяненко.

"Готов подраться с Федором даже в Москве. Но я не слышал, чтобы Дана Уайт говорил о заинтересованности в его подписании. Я читал его интервью про Емельяненко – там совершенно другое. Так что, Федор еще не в UFC, даже разговоров нет. И я не думаю, что Скотт Кокер отпустит его из Bellator. А говорить можно все, что хочешь", - сказал Орловский в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

Напомним, 23 октября Емельяненко одержал победу нокаутом над представителем США Тимоти Джонсоном в рамках турнира Bellator 269 в Москве.