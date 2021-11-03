Названа точная дата возобновления переговоров по СВПД

Переговоры по СВПД по иранской ядерной программе возобновятся в Вене 29 ноября, рассказал замглавы МИД ИРИ Али Бакери в своем Twitter.

"В телефонном разговоре с Энрике Морой (координатором от ЕС на переговорах по СВПД - ред.) мы договорились 29 ноября возобновить переговоры в Вене", - цитирует его "Интерфакс".

Внешнеполитическая служба Евросоюза и Госдеп США подтвердили сроки возобновления переговоров.

О возвращении к переговорам заявил и российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов: в сообщении в Twitter он назвал это коллективное решение "долгожданным", пояснив, что оно открывает путь к отмене антииранских санкций и к возвращению Тегерана "к полной реализации ядерных положений сделки 2015 года".