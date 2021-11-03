Житель Сочи насмерть забил знакомого детским самокатом

Житель Сочи обвиняется в умышленном причинении детским самокатом 41-летнему мужчине телесных повреждений, повлекших по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, вечером 2 августа текущего года 35-летний обвиняемый встретил на улице Донской 41-летнего местного жителя, с которым у его приятеля накануне вспыхнул конфликт.

"Из-за этой ссоры мужчина стал предъявлять претензии фигуранту и наносить ему удары деревянной палкой. В ответ на это злоумышленник взял находившийся рядом детский металлический самокат и нанес им множественные удары в голову и шею потерпевшего, причинив открытую черепно-мозговую травму", - отметили в ведомстве.

Очевидцы позвонили в "скорую", пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на предоставленную помощь, на следующий день умер в больнице от причиненных травм.

На сегодня обвиняемый остается под стражей. Расследование продолжается.