Турецкие дроны пользуются все большим спросом

После победы Азербайджана в Отечественной турецкие дроны начали пользоваться повышенным спросом, особенно в Африке. БПЛА Bayraktar TB2 привлекли внимание потенциальных покупателей, будучи проверенной в боях технологией. Японская "Нихон кэйдзай" отмечает, что в ходе недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Анголу его коллега Жуан Лоуренсу подтвердил заинтересованность в приобретении БПЛА.

Впервые это намерение было озвучено лидером африканской страны в ходе его летнего визита в Турцию. ”В таких вопросах мы не медлим. Мы сразу подчеркнули нашу готовность оказать поддержку, - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с Лоуренсу. - Наши министры обороны обсудят все вопросы, и мы предпримем необходимые шаги”.

Военное сотрудничество представляется весьма эффективным, поскольку Турция может не только продавать дроны и бронированные машины, но и предоставлять услуги военных инструкторов. Африканские государства, в свою очередь, стремятся диверсифицировать источники поставок и закупать военную продукцию не только у Китая и Франции.

Согласно докладу бывшего чиновника госдепартамента США Рича Аутзена ”Сделки, дроны и национальная воля: новая эра усиления позиции Турции”, Армения потеряла 190 основных боевых танков, 100 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также десятки систем ПВО в результате атак Азербайджана, поддерживаемых Турцией (вооружением турецкого производства, прим. ред.) в ходе Карабахского конфликта в сентябре-ноябре 2020 года. Когда дроны турецкого и израильского производства пробили купол противовоздушной обороны, армянские силы стали уязвимыми для обнаружения и уничтожения”.

Турецкие дроны дешевле, чем американские и израильские. По словам Чаглара Курча, турецкого военного аналитика, они просты в эксплуатации и соответствуют потребностям африканских государств, которые чаще всего используют их против негосударственных субъектов и террористических организаций. ”Время от времени африканские государства совершали дорогостоящие приобретения. Покупали самолеты, например, но не могли их обслуживать и эксплуатировать”, - сказал Курч.

На турецком аэрокосмическом и технологическом фестивале Teknofest в сентябре посетители всех возрастов по очереди управляли дронами Baykar с помощью джойстиков на тренажерах наземных станций управления. Чтобы стать сертифицированным оператором дронов TB2, требуется примерно четыре месяца обучения - намного меньше, чем для того, чтобы стать пилотом реактивного истребителя.

21 октября через несколько часов после возвращения в Турцию из четырехдневного тура по Анголе, Того и Нигерии Эрдоган посетил завод Baykar, где рассказал сотрудникам о реакции африканских государств на продукцию, выпускаемую компанией. "Где бы мы ни были в Африке, везде нас просили продать невооруженные и вооруженные БПЛА, в том числе Akinci”, - сказал президент, имея в виду новейший высотный беспилотный боевой летательный аппарат с длительным сроком службы.

”Мировые державы следят за нами. За нашими успехами которых мы достигли, благодаря использованию невооруженных и вооруженных дронов, - сказал Эрдоган. - Мы теперь в тройке лидирующих стран мира по производство беспилотных летательных аппаратов".

В прошлом месяце Марокко получили первую партию турецких беспилотников. Эфиопия также обратилась к Анкаре с аналогичной просьбой, разгневав Египет, который находится в разногласиях как с Аддис-Абебой из-за плотины гидроэлектростанции на Голубом Ниле.

Согласно данным Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт оборонной и авиационной техники в Эфиопию и Марокко резко увеличился за последние два месяца.

”В международных средствах массовой информации могут появиться сообщения о том, что Египет обеспокоен нашими продажами дронов Эфиопии. Но ни один из чиновников ничего нам по этому поводу не говорил, - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Турции Танжу Билгич. - В конце концов, Турция и Эфиопия - суверенные государства, и Эфиопия может закупать дроны где угодно”.

В конце сентября Тунис также получил первую партию вооруженных беспилотников от другой оборонной компании, Turkish Aerospace Industries.

По мнению еще военного аналитика Арды Мевлютоглу, основной конкурент Турции по продажам дронов в Африке - это Китай. ”Китай может получить преимущество, снизив цену в обмен на уступки со стороны государства-покупателя, - сказал он. - Но низкая стоимость зачастую сопряжена с плохим обслуживанием, а также проблемами с качеством датчиков и управляемых боеприпасов, по крайней мере, в экспортных версиях. Турция же предлагает покупателям оборудование, сделанное по стандартам НАТО”.

Мевлютоглу назвал Сомали, Нигерию, Руанду, Эфиопию, Нигер, Мали и Мозамбик странами, где серьезные проблемы с безопасностью, и для них недорогие дроны, простые в эксплуатации и обслуживании, могут стать отличным решением.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, четыре основных поставщика оружия в Африку - это Россия, Китай, Франция и США. ”Турция раньше продавала, в основном, бронированные машины, но после военных достижений турецких беспилотников в Азербайджане и Ливии африканские государства захотели турецкие беспилотники, поскольку они дешевле и доступнее по сравнению с американскими беспилотниками, - сказал Чаглар Курч. - Турция не применяет эмбарго и не пытается изменить внешнеполитический курс. Анкара следует по стопам Китая и придерживается стратегии продажи оружия без каких-либо условий, что приветствуется покупателями”.

По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, делегации из Африки составили наибольшее количество иностранных участников на Международной выставке оборонной промышленности 2021, которая проходила в Стамбуле в августе. Там было подписано множество оборонных контрактов и соглашений о сотрудничестве.