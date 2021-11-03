Премьер Крыма прокомментировал возможное продление нерабочих дней

Власти Крыма не хотели бы продлевать нерабочие дни, однако каким будет окончательное решение, станет ясно ближе к 7 ноября, когда буде видна динамика, сообщил председатель республиканского правительства Юрий Гоцанюк в эфире местного телеканала "Миллет".

"На сегодня коэффициент заражения у нас 1,06. Если процент заражения уменьшится, если он будет равен единице или меньше, уменьшится количество зараженных, то нерабочие дни мы продолжать не будем, а, наоборот, объявим рабочую неделю", - цитирует чиновника РИА Новости.

Премьер заверил, что регион подготовился к различным вариантам развития эпидемиологической ситуации, создано достаточное количество коек, их запас составляет порядка 300.