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Зурабишвили поддержала платное лечение от COVID-19 для непривитых

Зурабишвили поддержала платное лечение от COVID-19 для непривитых

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за введение системы ковид-паспортов для посещения общественных мест и платного лечения для непривитых граждан. По ее мнению, это простимулирует людей активно прививаться от COVID-19.

"Призываю руководство ввести обязательную вакцинацию для граждан с высоким риском, ввести ковид-паспорта в общественных местах и даже установить платное лечение для непривитых лиц", - цитирует главу государства РИА Новости.

Национальный центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии сообщил, что всего 36,5% взрослого населения страны вакцинировались от коронавируса.

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