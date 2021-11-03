Страница правительства Севастополя в Instagram разблокирована

Глава управления информационной политики правительства Севастополя Ирина Юхина сообщила, что Instagram разблокировал официальный аккаунт городского правительства.

"Доступ к официальной странице правительства Севастополя в Instagram восстановлен. Как ни странно, техподдержка Instagram в индивидуальном порядке рассмотрела обращение и восстановила доступ к странице", - приводит слова Юхиной РИА Новости.

Она отметила, что страницу удалось восстановить благодаря обращениям в службу поддержки и активности подписчиков, которые делились информацией о блокировке.

Ранее Instagram заблокировал аккаунт правительства Севастополя из-за "чрезмерной активности". Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к странице.