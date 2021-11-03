Власти Ингушетии решили не продлевать нерабочие дни

Руководство Ингушетии, исходя из эпидемиологической ситуации, решило не продлевать нерабочие дни. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава РИ Махмуд-Али Калиматов.

"В Ингушетии значительного роста заболевания ковидом нет. Это дает нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни", - пояснил он.

Калиматов добавил, что работники старше 60 лет и те, кто болеет хроническими заболеваниями, будут трудиться в дистанционном формате.

Глава Ингушетии подчеркнул, что с каждым днем все больше жителей республики прививаются от Covid-19: первый компонент получили 163262 человека, второй - 155476. Он призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.