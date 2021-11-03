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Власти Ингушетии решили не продлевать нерабочие дни

Власти Ингушетии решили не продлевать нерабочие дни

Руководство Ингушетии, исходя из эпидемиологической ситуации, решило не продлевать нерабочие дни. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава РИ Махмуд-Али Калиматов.

"В Ингушетии значительного роста заболевания ковидом нет. Это дает нам возможность с понедельника войти в обычный трудовой режим. Мы не будем продлевать выходные дни", - пояснил он.

Калиматов добавил, что работники старше 60 лет и те, кто болеет хроническими заболеваниями, будут трудиться в дистанционном формате.

Глава Ингушетии подчеркнул, что с каждым днем все больше жителей республики прививаются от Covid-19: первый компонент получили 163262 человека, второй - 155476. Он призвал тех, кто еще не вакцинировался, сделать это как можно скорее.

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