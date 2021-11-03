Президент Грузии: моя позиция по Саакашвили неизменна

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего лидера страны Михаила Саакашвили.

"Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны. Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда... я никогда не вернусь к этому вопросу", - цитирует Зурабишвили "Спутник-Грузия".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.