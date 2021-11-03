Мать и сын погибли в ДТП с трактором в Армении

Смертельное ДТП произошло в Арагацотнской области, такое сообщение опубликовано на сайте МЧС Армении.

Сегодня в 19.30 (18.30 мск) был получен сигнал о том, что на повороте у села Уши случилась авария, на место событий выехал один пожарно-спасательный боевой расчет.

Оказалось, что на девятом километре автодороги Аштарак-Апаран машина Mercedes врезалась в трактор "Беларусь", отлетела за пределы проезжей части и перевернулась.

Как уточняет Shamshyan.com, пассажиров "легковушки" - 25-летнюю женщину и двухлетнего ребенка - вынесли из автомобиля очевидцы. Пострадавшие умерли по дороге в больницу, не возвращаясь в сознание.

Открыто уголовное дело по части 3 статьи 242 (ДТП, повлекшее смерть двоих людей по неосторожности) УК Армении.