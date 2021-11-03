Махачев захотел вытащить руку Макгрегору "с корнями"

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал слова Конора Макгрегора.

Ранее спортсмен дал оценку поединку между россиянином и новозеландцем Дэном Хукером, отметив, что не позволил бы Махачеву провести болевой прием.

"Нужно легализовать удар коленом в голову из положения лежа. Колено было бы вишенкой на торте, но я мог бы справляться хоть весь день и без этого. Я бы просто не дал довести эту кимуру до конца", – написал ирландец на своей странице в Twitter.

Махачев в своем Instagram ответил: "Ему бы я ее с корнями вытащил".