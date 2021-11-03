Лжеюрист обманул 10 жителей Экибастуза

Мужчина, оказывавший юридические услуги, не обладая необходимой квалификацией, обманул как минимум 10 жителей Казахстана, которые обратились в полицию. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления полиции Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

По его словам, 35-летний местный житель зарегистрировался в Instagram как юрист и начал предлагать свои "услуги", однако на самом деле юридическим или подобным образованием он не обладал. Жителям Экибастуза он представлялся придуманным именем и предлагал "помочь" в отмене исполнительных надписей. Для тех, кто соглашался, он писал возражения, основываясь на образцах из интернета. За свои услуги он просил от 5 до 25 тыс тенге.

За короткое время мошенник завоевал популярность. Поверив в свои силы, он решил перейти к более сложным гражданским спорам, пути решения он находил на юридических форумах в интернет. За услуги он брал предоплату, а если не получалось решить вопрос, то выдумывал искусственные проблемы и способы с ними справиться, требуя за это дополнительную оплату.

По данным на сегодня, лжеюрист обманул 10 человек, которые перевели деньги на указанные им реквизиты.

Как сообщает Sputnik Казахстан, преступник был задержан в Алматы и водворили в ИВС. Идет досудебное расследование, проверяется его причастность к аналогичным фактам.