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Главу Узкомнадзора освободили от должности

Главу Узкомнадзора освободили от должности

Руководитель Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана Голибшер Зияев отправлен в отставку из-за ограничения работы социальных сетей в республике, сообщает пресс-служба правительства этой страны.

"Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранен от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям", - цитирует представитель пресс-службы кабинета министров РИА Новости.

Напомним, Узкомнадзор ограничил работу мессенджеров и соцсетей "Одноклассники", YouTube, Telegram и Facebook из-за нарушения закона о персональных данных. Действия ведомства раскритиковал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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