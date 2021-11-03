"Газпром" не заинтересован в сверхвысоких или низких ценах на газ
"Газпрому" не нужны ни сверхвысокие, ни низкие цены на газ, заявила заместитель председателя правления компании, генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
По ее словам, холдинг заинтересован в первую очередь в стабильном рынке, а нынешняя ситуация на рынке газа непривлекательна для инвесторов и непредсказуема для игроков, пишет ТАСС.
Бурмистрова уточнила, что у "Газпрома" нет цели продать как можно больше "голубого топлива" в сжатые сроки. Она добавила, что рост цен на рынке не связан с действиями компании.