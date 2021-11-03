Мирзиеев подверг критике ограничение работы соцсетей в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал решение ограничить работу социальных сетей и мессенджеров в стране и надеется, что в скором времени доступ будет восстановлен, заявил его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

"Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомназорат", принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - написал он.

Напомним, что Узкомнадзор ограничил работу мессенджеров и соцсетей "Одноклассники", YouTube, Telegram и Facebook из-за нарушения закона о персональных данных.