Экс-полицейский подозревается в краже табуна лошадей в Калмыкии

Бывший полицейский задержан по подозрению в хищении более 150 лошадей у жителя Калмыкии, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

По предварительным данным, подозреваемый в мае 2021 года обманным путем, не получив необходимого разрешения, украл табун лошадей, в составе которого была 131 лошадь и 21 жеребенок, а также сельскохозяйственную технику. Часть животных он вывез в соседний регион и продал, "заработав" более 6,9 млн рублей.

В июне его уволили из органов внутренних дел.

Руководством МВД по Калмыкии назначена служебная проверка, которая установить все обстоятельства и причины преступления. Если вина мужчины будет установлена, он понесет наказание согласно действующему законодательству.