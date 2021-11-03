Посол РФ в США: каналы общения между Москвой и Вашингтоном постепенно восстанавливаются

Россия и США постепенно восстанавливают каналы общения, сообщил посол РФ в Америке Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодняшний день у нас установились деловые отношения по линии советов безопасности, разумеется, никогда мы не прекращали контакты по линии МИД", - отметил он.

Дипломат напомнил, что полмесяца назад большая делегация под руководством вице-премьера РФ Алексея Оверчука провела ряд встреч с представителями разных структур США в Вашингтоне. Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов встречался со своим американским коллегой Марком Милли в Хельсинки.

"Все это говорит о том, что постепенно воссоздаются, восстанавливаются каналы общения между двумя государствами", - подчеркнул посол.

Он пояснил, что самое важное - чтобы эти контакты дали конкретные результаты для улучшения взаимоотношений между РФ и США, особенно учитывая множество проблем, в числе которых коронавирус и изменения климата. "Нам, разумеется, нужны, мы заинтересованы в установлении прагматичных, деловых и предсказуемых отношениях с США", - обратил внимание Антонов.