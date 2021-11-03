Акции в поддержку Саакашвили будут проходить каждый день

Представители крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" объявили протесты в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили ежедневными.

Отныне сторонники бывшего главы государства будет проводить акции возле Руставской тюрьмы каждый вечер.

Стоит отметить, что Саакашвили призвал оппозицию к "поствыборной революции" для смены власти в Грузии. Служба госбезопасности напомнила, что подобные действия могут привести к тюремному заключению.

Помимо протестов у тюрьмы, члены ЕНД проводят акции в других регионах страны. На 6 ноября запланирован большой митинг в Тбилиси.