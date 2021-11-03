МГУ перейдет на смешанное обучение

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий объявил о переходе вуза на очную форму обучения с частичным удаленным обучением, сообщает пресс-служба университета.

"Начиная с 8 ноября 2021 года, приказ предусматривает реализацию образовательных программ в очном формате с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сказано в сообщении.

Он также отметил, что при ухудшении эпидемиологической обстановки учебный процесс будет переведен на удаленку.

Помимо этого, преподаватели старше 60 лет и работники с хроническими заболеваниями будут допущены к очной работе только по согласованию.