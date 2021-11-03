Правозащитнику из Казахстана отказали в гражданстве РФ

Защитник русскоязычного населения в Казахстане Ермек Тайчибеков не получил российское гражданство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что ранее правозащитник обращался к властям России за получением гражданства, но его ходатайство было отклонено из-за судимости.

В августе суд Алматы осудил Тайчибекова на семь лет по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для этого послужило интервью изданию "Царьград", в котором правозащитник рассказал, что в Казахстане русскоязычное население подвергается притеснению.