Стало известно, как использованные шприцы попали в реку в Дагестане

Правоохранители выяснили, откуда в реке Аварское Койсу оказались медицинские отходы. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Напомним, в полицию поступил сигнал о том, что у русла реки Аварское Койсу в селе Могох Гергебильского района раскидано множество медицинских отходов.

Стражи порядка вместе с представителями администрации и жителями района собрали эти медотходы и доставили их на утилизацию.

В результате проверки было установлено, что одна из районных больниц, расположенных в удаленной горной части Дагестана, подписала договор с 29-летним местным жителем, по которому он обязался однократно доставить медицинские отходы в другое медучреждение для утилизации.

"После погрузки указанного утильсырья, он направился к пункту назначения, однако по дороге надумал перевезти также и личные вещи, чтоб два раза не ездить. Но в машине не осталось свободного места, поэтому мужчина решил избавится от части груза, сбросив его в реку", - указали в полиции.

Мужчина объяснил, что не осознавал опасности своих действий для здоровья земляков.

По факту ЧП оформлен материал для вынесения процессуального решения, назначена судебно-химическая экспертиза изъятых отходов, которая определит наличие в них ядовитых либо вредных для здоровья человека и окружающей среды веществ.