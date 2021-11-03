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Депутат парламента Грузии начала голодать вместе с Саакашвили

Депутат парламента Грузии начала голодать вместе с Саакашвили

Грузинский оппозиционер, лидер партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария начала голодать, присоединившись таким образом к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который отказывается от еды уже 34 дня.

Как сказала политик журналистам, она не будет есть до тех пор, пока заключенного в тюрьме в Рустави Саакашвили не отправят в гражданскую многопрофильную клинику.

"Сегодня с утра я не принимала пищу. Единственное, что я буду принимать, - это вода", - приводит слова Хоштария Sputnik Грузия.

Депутат пояснила, что намерена протестовать в здании парламента в знак того, что он, по ее мнению, полностью утратил свои функции.

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