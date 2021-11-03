Перспективы Зангезурского коридора становятся яснее

Один из самых важных пунктов трехстороннего соглашения, подписанного премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным в Москве 9-10 ноября прошлого года, сотрудник Канадского института глобальных отношений Роберт М. Катлер в статье для Geopolitical Monitor называет следующий:

"Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России".

За последний год Армения находила различные способы заблокировать реализацию проекта Зангезурского коридора, хотя его открытие отвечает интересам всех сторон. Однако недавно ситуация начала меняться. В июне 2021 года партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении, несмотря на катастрофические потери во Второй Карабахской войне. Это произошло из-за полного политического банкротства "карабахского клана", правившего в Армении с конца 1990-х по 2018 год. После выборов Пашинян смог ввести в ключевые министерства сотрудников, ориентированных на практическое сотрудничество, и уменьшить влияние ереванской "партии войны".

Например, бывший министр обороны Армении Давид Тоноян, чей печально известный лозунг "Новая война за новые территории" олицетворял агрессивные взгляды старого режима, сейчас обвиняемый в хищении. Министр находится под арестом вместе с другими чиновниками оборонного сектора. 15 октября этого года Пашинян посетил Москву, где согласился открыть железнодорожную связь между Нахчываном и остальным Азербайджаном через граничащую с Ираном Сюникскую область.

Как заметил в недавнем интервью "Вестнику Кавказа" российский военный эксперт Игорь Коротченко, "Зангезурский коридор позволит полноценно запустить международные транспортные коммуникации в регионе... Год Армения вставляла палки в колеса реализации этого проекта, совершенно необдуманно и непродуманно, поскольку он принесет пользу всем… Часть прагматично настроенных армянских элит понимает важность этого проекта и готова в нем участвовать, но они боятся стать жертвами охоты на ведьм, действий радикалов. Мы видим угрозы даже в адрес премьер-министра Никола Пашиняна и его семьи, это фактически угрозы совершения терактов и покушений... Часть населения и часть политиков в Армении настроены крайне реваншистски. Но я думаю, что у Еревана есть понимание выгод от Зангезурского коридора – у тех кто, хочет мира и развития своей страны, кто отказался от территориальных претензий к Азербайджану. Мне кажется, они готовы участвовать в проектах разблокирования коммуникаций, в том числе работать над открытием Зангезурского коридора".

Это расстраивает воинственных представителей армянской диаспоры, особенно проживающих в Соединенных Штатах, нападки которых на "партию мира" стали еще более оскорбительными и агрессивными. Зангезурский транспортный коридор - первый масштабный проект в регионе, который позволит дать положительную динамику развитию экономических связей и реализации известной инициативы "3+3" (Россия, Турция, Иран + Азербайджан, Армения, Грузия), называемой "шестисторонней платформой".

Лишь один пример: Армения, лишившаяся сухопутного сообщения с Ираном, проходившего через деоккупированные азербайджанские территории, получит железнодорожное сообщение с Ираном через Нахчыван. Но это еще не все. Азербайджан удивил наблюдателей силой и решимостью своих усилий по возрождению освобожденных территорий. По одной из оценок, Баку уже инвестировал почти $3 миллиарда в программу восстановления территорий. Крупные проекты включают строительство дорог для улучшения сообщения с остальной частью страны и аэропортами, в том числе с аэропортом в Физули, которые также будут способствовать развитию международных связей, в том числе туризма.

Правительство Азербайджана предоставило налоговые льготы и создало зоны экономического развития для продвижения своих инициатив. Реализуются проекты строительства "умных сел" и объектов инфраструктуры возобновляемых источников энергии. Электроэнергию получает теперь почти весь регион, в том числе некоторые его части, не электрифицированные до последнего времени.

При высоких ценах на нефть Азербайджан продолжит оставаться движущей силой экономического развития региона Южного Кавказа в обозримом будущем. Предыдущие правительства Армении во главе с политически обанкротившимся "карабахским кланом" ранее отклоняли предложения Турции о всестороннем экономическом сотрудничестве. Теперь армянская общественность устала от массовой нищеты и коррупции элит. Пашинян не новичок в армянской политике. Он долгое время поддерживал Левона Тер-Петросяна, президента страны с 1991 года до вынужденной отставки в 1998 году. Когда тот снова баллотировался на пост президента в 2008 году, в итоге проиграв Сержу Саргсяну, Пашинян был одним из его сторонников Тер-Петросяна. Пашинян считал, что результаты выборов были сфальсифицированы, и в конце концов был осужден на тюремный срок за "организацию массовых беспорядков". На досрочных парламентских выборах 2021 года Пашинян одержал политическую победу над представителем "карабахского клана" Робернтом Кочаряном. Теперь открытие Зангезурского коридора может вывести Армению из состояния экономического кризиса.