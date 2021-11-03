Использование соцсетей и мессенджеров ограничили в Узбекистане

Власти Узбекистана ограничили работу Telegram, Facebook, "Одноклассники", LinkedIn и YouTube, которые нарушили закон о персональных данных, об этом говорится в реестре госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций.

Данные соцсети и мессенджеры внесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

"Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", - цитирует пояснение к реестру РИА Новости.