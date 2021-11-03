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Школьник из Дагестана облил одноклассницу кипятком

Школьник из Дагестана облил одноклассницу кипятком

В Махачкале ученик одной из школ вылил кипяток на лицо своей одноклассницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Отмечается, что у пострадавшей выявлены ожоги второй степени.

По данному факту организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сказано в сообщении.

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