Ночного похитителя фруктов поймали в Нальчике

Подозреваемого в похищение фруктов задержали в Нальчике, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

В полицию с заявлением пришел житель селения Нартан, который рассказал, что в ночь на 1 ноября кто-то похитил из его торговой точки ящики с фруктами, нанеся ущерб на 30,3 тыс рублей.

Второго ноября правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался 49-летний ранее неоднократно судимый житель Зольского района, и задержали.

Задержанный дал признательные показания. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).