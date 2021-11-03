Стало известно, как в России можно заменить узбекские права

Правительство Узбекистана подписала постановление, которое позволит заменить водительские права старого образца на новые при помощи консульских учреждений республики в России, сообщает пресс-служба Минюста этой страны.

Отмечается, что для замены удостоверения необходимо подать заявление в консульство, после чего от имени заявителя будет заполнена анкета, которую отправят в Главное управление безопасности дорожного движения МВД.

В министерстве подчеркнули, что заявление гражданина должно быть рассмотрено в течение одного рабочего дня. Оформленные права нового образца будут направлены в консульско-правовой департамент МИД, а затем готовое удостоверение дипломатической почтой будет доставлено в консульское учреждение.

Стоит добавить, что замена прав через консульство обойдется гражданину в 70% БРВ в качестве пошлины и 20% в качестве консульского сбора. Также он должен будет заплатить $20 за фактические расходы на изготовление и пересылку документов.