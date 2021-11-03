Власти опровергли слухи о здоровье Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в стабильном состоянии, его здоровье не ухудшается, заявили в Специальной пенитенциарной службе страны.

В ведомстве опровергли сообщения СМИ о якобы особой мобилизации медиков в тюрьме и о том, что врачи якобы не контролируют состояние Саакашвили.

"Разъясняем, что состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Он находится под постоянным наблюдением медиков учреждения, и его здоровью не угрожает опасность", - цитирует сообщение структуры Sputnik Грузия.

В службе добавили, что Саакашвили пройдет осмотр у пульмонолога, так как экс-президент мог переболеть Covid-19 в тяжелой форме.