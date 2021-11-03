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Стала известна дата съезда" Единой России"

Стала известна дата съезда&quot; Единой России&quot;

 Третий этап съезда партии "Единая Россия" состоится 4 декабря, сообщил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

Он отметил, что съезд приурочат к 20-летию образования партии.

"Да, принято", - цитирует Перминова РИА Новости.

Подчеркивается, что в рамках ХХ съезда партии этот этап будет третьим. Ранее первый этап прошел 19 июня, на котором утвердили предвыборные списки и "федеральная пятерка". Второй этап состоялся 24 августа, где была окончательно утверждена народная программа.

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