Стала известна дата съезда" Единой России"
Третий этап съезда партии "Единая Россия" состоится 4 декабря, сообщил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.
Он отметил, что съезд приурочат к 20-летию образования партии.
"Да, принято", - цитирует Перминова РИА Новости.
Подчеркивается, что в рамках ХХ съезда партии этот этап будет третьим. Ранее первый этап прошел 19 июня, на котором утвердили предвыборные списки и "федеральная пятерка". Второй этап состоялся 24 августа, где была окончательно утверждена народная программа.