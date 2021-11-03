Привиться от коронавируса можно будет на курортах Домбай и Архыз

Пункты вакцинации от коронавируса откроют на горнолыжных курортах Домбай и Архыз. Такое поручение, как сообщает оперштаб Карачаево-Черкесии, дал премьер-министр республики Мурат Аргунов.

Помимо этого, глава правительства отметил важность внедрения системы экспресс-тестирования в республике. Он поручил главам муниципалитетов создать пункты по экспресс-тестированию на Covid-19 в районах.

Кроме того, Аргунов поручил руководству городов и районов региона активизировать работу по вакцинации старшего поколения и сотрудников сферы услуг, передает "Интерфакс".