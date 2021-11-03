Советник президент РФ Эдельгериев встретится с Джоном Керри

Спецпредставитель президента России по климатическим вопросам Руслан Эдельгереев в ближайшее время проведет переговоры с американским коллегой Джоном Керри.

По словам советника главы РФ, планируется обсудить снятие санкций с компаний в части климатических проектов.

"Сейчас все идет пока так, как мы прогнозировали, единственный вопрос, который я, возможно, буду дополнительно с ним обсуждать - это вопрос об отсутствии санкционной повестки на климатическом треке. Когда мы с ним общались по телефону, я его попросил, чтобы он обсудил это с Байденом. Керри заверил, что разговор уже состоялся, и результаты его разговора с президентом я хотел бы обсудить", - приводит его слова РИА Новости.

Как отметил Эдельгереев, Россию призывают вступить в инициативу по снижению выбросов метана. Но советник также напомнил, что ключевой проблемной зоной являются утечки в трубопроводе, оператором которого является "Газпром", находящийся под санкциями.

"Я им объясняю: с одной стороны, вы призываете нас снижать выбросы метана, но тот оператор, который должен этим заниматься, находится под санкциями. На этом примере я объясняю, что санкционных вопросов не должно быть на климатическом треке, санкции не должны отражаться на реализации климатических проектов, и в отношении тех операторов, которые находятся под санкциями, они должны быть сняты в части реализации климатических проектов", - добавил советник.