Житель Армении попал в больницу, поев домашних консервов

Житель общины Авшар Араратской области отравился домашними консервами в Армении, такое сообщение распространила пресс-служба Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

ЧП случилось сегодня. Пострадавший с ботулизмом был госпитализирован в тяжелом состоянии в медцентр "Армения".

Эпидемиологическая экспертиза установила, что он отравился домашними консервами, точнее лечо из томатов, передает Sputnik Армения.

В сообщении уточняется, что зараженную ботулиническими микробами пищу нельзя определить по внешним признакам, так что лучше избегать использования консервов, приготовленных в домашних условиях, или прокипятить 20-25 минут, при появлении первых симптомов нужно сразу же обратиться к врачу.