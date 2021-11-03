Пожар в Акмолинской области унес жизнь пенсионерки

В результате пожара пожара в частном доме в казахстанском городе Макинске погибла 84-летняя пенсионерка, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

"Когда пожарные прибыли к месту ЧП, в квартире открытым пламенем горели домашние вещи и мебель. В ходе тушения пожара на кухне было обнаружено тело хозяйки дома – женщины, 1937 года рождения", - сказано в сообщении.

Общая площадь возгорания составила 20 кв м. В настоящее время полицейские устанавливают причины произошедшего.