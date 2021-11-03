СГБ Грузии предостерегла от призывов к революции

Всякое высказывание, призывающее к свержению власти, представляет собой преступление, именно таким образом на них и будут реагировать правоохранители. Об этом заявили в Службе государственной безопасности Грузии.

В СГБ констатировали, что в последнее время такие призывы раздаются все чаще, в связи с этим ведомство реализует все предусмотренные законом меры для пресечения шагов, ставящих целью свержение государственной власти.

"В последнее время в различных социальных сетях и средствах массовой информации распространяются публичные заявления, содержащие признаки преступления. Граждане, сознательно или неосознанно, прямо призывают своих единомышленников к революции и свержению власти, в том числе насильственным путем", - цитирует заявление службы Sputnik Грузия.

В ведомстве напомнили, что подобные поступки наказываются лишением свободы на срок до трех лет, и призвали деструктивные силы не совершать преступлений и не выходить за рамки закона.