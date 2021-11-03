Узбекских детей будут прививать от гриппа российским "Грипполом"

Власти Узбекистана закупили крупную партию российской вакцины "Гриппол плюс" для вакцинации от гриппа дошкольников и учащихся первых классов, - сообщает пресс-служба министерства дошкольного образования страны.

"Для профилактики гриппа и респираторных заболеваний в Узбекистан было завезено 2 млн доз вакцины "Гриппол плюс", которая произведена в Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства, передает РИА Новости.

Российский препарат предназначен для бесплатной централизованной вакцинации всех детей дошкольного возраста и учащихся первых классов, для чего по всей республике уже создано 2753 прививочных пункта, - отметили в министерстве.

Вакцина "Гриппол плюс" уже показала свою высокую эффективность, у нее практически нет побочных эффектов и противопоказаний, а в ее составе штаммы вируса, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для текущего сезона, - добавили в министерстве.