НАНА и АзИз провели круглый стол по случаю Дня победы в Отечественной войне Азербайджана

В среду, 3 ноября, состоялся круглый стол, посвященный Дню Победы - 8 ноября, Организаторами мероприятия выступили Институт права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Международная ассоциация Израиль-Азербайджан (АзИз).

Выступившая на мероприятии директор Института права и прав человека, доктор юридических наук, профессор Айтен Мустафазаде высоко оценила единство и солидарность народов, проживающих в Азербайджане, которые приняли участие в 44-дневной Отечественной войне. По ее словам, патриотизм и отвага, продемонстрированные азербайджанцами, турками-месхетинцами, евреями, русскими, талышами, лезгинами, ингилойцами, украинцами, грузинами, аварами, татами в войне, начавшейся 27 сентября 2020 года под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ответ на очередную провокацию Армении, стали свершением многовековых традиций мультикультурализма, идеологии азербайджанства, унаследованной от великого лидера, единства и толерантности.

"Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия музыкального фестиваля "Хары-бюльбюль", организованного в мае этого года на Джыдыр дюзю в Шуше, 44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала, что в стране есть национальное единство, национальная солидарность", - сказала директор Института права и прав человека НАНА.

По ее словам, память таких героев, как Альберт Агарунов, Юрий Ковалев, Денис Пронин, Олег Мамонтов, Искандер Азнаур, Дмитрий Солнцев, Эмиль Гурбанова, Игбал Байрамов, Заур Агали, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель и ставших шехидами, ценна для каждого гражданина Азербайджана.

В свою очередь, председатель АзИз Лев Спивак рассказал, что одна из улиц в Наримановском районе столицы названа в честь Альберта Агарунова, а на основе совместного проекта религиозной общины горских евреев и Национального фонда "Деде Горгуд" учреждена премия Альберта Агарунова.

На мероприятии также было подчеркнуто, что в Первой и Второй Карабахских войнах евреи, живущие в Азербайджане и за границей, проявили большое мужество в справедливой борьбе с врагом на поле боя и в тылу.

В ходе круглого стола обсуждались вопросы о значимости исторически дружественных отношений между Азербайджаном и Израилем, а также между народами этих стран. Было отмечено, что проживающие в Израиле азербайджанские евреи обратились к политическим и религиозным лидерам более 70 стран и донесли до мира голос истины Азербайджана. Также было акцентировано внимание на том, что проживающие в Израиле азербайджанцы и евреи регулярно осуществляют пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам и Фонд YAŞAT, участвуют в различных благотворительных марафонах в поддержку ветеранов и семей шехидов.

Затем состоялась церемония вручения медали и сертификата имени Профессора Ровшана Мустафаева, учрежденных Институтом права и прав человека и Международным фондом имени профессора Ровшана Мустафаева. В ходе церемонии медалью и сертификатом профессора Ровшана Мустафаева за вклад в двусторонние отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Израилем были награждены глава АзИз Лев Спивак и председатель азербайджанского отделения данной ассоциации Вахид Байрамов.