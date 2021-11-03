Тридцать жителей Турции стали фигурантами дел из-за постов об Эрдогане - СМИ

Власти Турции возбудили уголовные дела в отношении 30 человек из-за распространения в Twitter "дезинформирующих постов" о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане, - пишут местные СМИ со ссылкой на заявление Главного управления безопасности (ГУБ).

"В рамках проведенного виртуального патрулирования было обнаружено, что в Twitter запущен хэштег #death, под которым были идентифицированы 30 человек, распространявших дезинформацию и разного рода контент, оскорбляющий честь и достоинство президента. Против них возбуждены дела, ведется расследование", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По каждому из сообщений, содержащих подобную дезинформацию, проводятся необходимые расследования, результаты которых направляются в судебные органы, - говорится в публикации.