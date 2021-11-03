В ковидных обсерваторах Курской области начались проблемы с кислородом

В коронавирусных госпиталях Курской области начала ощущаться нехватка медицинского кислорода, - заявил губернатор области Роман Старовойт.

"Основная проблема в регионе - кислород, потому что, к сожалению, пациенты, поступающие на лечение, требуют объемной кислородной поддержки. У нас расходуется почти 33,5 т кислорода в сутки. Мы в режиме реального времени получаем дополнительные объемы кислорода. Поэтому нам потребуется еще некоторое время, чтобы стабилизировать ситуацию", - рассказал Старовойт в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Однако есть и положительные моменты: в регионе резко, в шесть раз, выросло число желающих пройти вакцинацию - на сегодняшний день вакцинировались 63% от общего числа жителей региона, что позволяет с оптимизмом смотреть на достижение коллективного иммунитета уже к концу текущего 2021 года, - добавил губернатор.