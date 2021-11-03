Пять человек погибли в аварии в Алматинской области

Пять человек стали жертвами аварии в Алматинской области Казахстана. Стало известно, что ДТП ДТП произошло близ села Шонжы

По данным корреспондента Sputnik Казахстан, ДТП произошло в среду днем на 3-м километре автодороги Шонжы - Аксу - Узынтам в Уйгурском районе.

"При лобовом столкновении автомашин Audi и Nissan произошло их возгорание. Водители обеих автомашин, а также один пассажир Nissan скончались на месте ДТП. Еще троих госпитализировали в больницу села Шонжы, где позже двое из них скончались от полученных травм", - приводит информагентство слова собеседника. Уточняется, что в настоящее время в реанимации продолжает находиться 5-летняя девочка.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области отметили, что по факту ведется досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.