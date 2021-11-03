Гостиницы Крыма открылись для туристов без QR-кода

Власти Крыма отменили требование предъявлять сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты или справку о перенесенной коронавирусной инфекции при заселении в отели и гостиницы региона. Указ об этом подписал глава республики Сергея Аксенова.

"Внести в Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года <...> "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" изменения", - указано в документе.

Уточняется, что изменения затрагивают пункт о том, что все совершеннолетние, заселяющиеся в гостиницы Крыма, не могут сделать этого " без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг".