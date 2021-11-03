Под Иркутском потерпел крушение Ан-12

Под Иркутском разбился самолет Ан-12. Об этом сообщили в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.

Согласно предварительной информации, самолет рухнул в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Воздушное судно при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров.

В экстренных службах сообщили, что самолет охвачен пламенем, рядом с ним горит трава.

В МЧС отметили, что на борту находились восемь человек. На место крушения прибыли пожарно-спасательные подразделения прибыли на место.

В настоящее время ведутся поисково-спасательная операция, пожарные ликвидируют пожар.