Под Иркутском потерпел крушение Ан-12
Под Иркутском разбился самолет Ан-12. Об этом сообщили в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.
Согласно предварительной информации, самолет рухнул в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Воздушное судно при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров.
В экстренных службах сообщили, что самолет охвачен пламенем, рядом с ним горит трава.
В МЧС отметили, что на борту находились восемь человек. На место крушения прибыли пожарно-спасательные подразделения прибыли на место.
В настоящее время ведутся поисково-спасательная операция, пожарные ликвидируют пожар.