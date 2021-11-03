Кубань введет QR-коды для посещения общепита

Посещение объектов общепита на всей территории Краснодарского края с 6 по 14 ноября допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, отметив, что также пользоваться услугами смогут те, кто ранее перенес заболевание.

"С 6 по 14 ноября посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", - сообщил он.

Ранее QR-коды для посещения общепита действовали только на территории городов-курортов края.