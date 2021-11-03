Коронавирус вынуждает Ставрополье задуматься о продлении нерабочих дней

Власти Ставрополья пока не приняли решения о продлении нерабочих дней в регионе, однако эпидемиологическая ситуация заставляет задуматься над этим, - сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"На повестке остается вопрос продления на Ставрополье нерабочих дней. Решение о том, принимать такую меру или нет, мы примем в ближайшее время. Делать это будем, опираясь на цифры и факты, характеризующие динамику распространения болезни", - написал Владимиров сегодня в своем аккаунте в соцсети Instagram, передает РИА Новости.

Уже известно, что новая учебная четверть для школьников края начнется в дистанционном режиме – готовится соответствующий нормативный акт, - отметил губернатор края, добавив, что по крайней мере первую неделю, с 8 по 15 ноября, такой же режим сохранится для учреждений среднего профессионального и высшего образования, а детские сады продолжат действовать в обычном режиме.

Напомним, с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 99 139 человек, выздоровели 77 038, скончались 4 130 пациентов. Только за последние сутки в Ставропольском крае новым коронавирусом заразились 466 человек.