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Егор Куроптев: «Тбилиси – это очень удобная площадка для диалога между Баку и Ереваном»

Программа Олега Кусова «Диалоги» - это разговор о ситуации на Кавказе. Ее гости - политики, политологи, общественные деятели, живущие в регионе и знающие ситуацию в своих странах изнутри. Более того, как показали первые выпуски, они компетентно разбираются в ключевых вопросах жизнедеятельности всего региона. «Диалоги» - это неожиданные вопросы и ответы, дискуссии.

Гость нынешнего выпуска – политический аналитик из Тбилиси Егор Куроптев,  который представил общую картину, сложившуюся на Южном Кавказе в последнее время. Отвечая на вопросы ведущего, Егор Куроптев знакомит с позицией Грузии в отношении процесса интеграции стран региона и масштабных проектов сотрудничества в рамках различных проектов.

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