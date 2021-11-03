"Ухо востро, корабли США на мушке": эксперты объяснили концентрацию войск России вблизи Украины

Ситуация вокруг Украины в последние дни снова становится напряженной. После заявления ВСУ о применении беспилотников против Донбасса в сети появились кадры о якобы передвижении российских войск к границам Украины. В частности, издание Politico со ссылкой на спутниковый снимки Maxar Technologies обращает внимание на БТР, самоходные артиллерийские установки и танки Т-80, дислоцированные около города Ельня, что в 250 км от украинской границы. По данным Минобороны Украины, у ее границ скопилось по меньшей мере 90 тыс российских военных.

С другой стороны, обращает на себя внимание активизация американцев в акватории Черного моря. С 29 октября американские моряки начали здесь и в Средиземном море маневры. За одну неделю в Черное море направились два боевых корабля ВМС США. 30 октября туда последовал оснащенный крылатыми ракетами эсминец USS Porter, а спустя два дня – ракетный эсминец USS Mount Whitney.

На этом фоне заметны политические маневры Вашингтона на украинском направлении. На днях в Киеве побывал глава Пентагона Ллойд Остин, который заявил о том, что Украина имеет право самостоятельно определять свою политику, а США буду оказывать ей военную помощь. Пресс-секретарь Минобороны США Антон Семелрот говорит еще более прямо. Он озвучил информацию "о необычной активности России у границы с Украиной". Намерения Москвы Пентагону "не понятны", но Семелрот заявил, что "наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима".

Парируя эти обвинения пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что Россия не вынашивает каких-либо наступательных планов против Украины.

"Россия никогда никому не угрожала, не угрожает, не представляет ни для кого опасности. Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - заявил Песков, отметив, что на карте Politico показана Беларусь, а не Украина.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что предположительная концентрация ВС России у Украины нацелена на предотвращение масштабных атак Киева против Донбасса.

"Во-первых, это еще надо подтвердить. Предположим, что Россия это делает. Для того же, для чего это делалось некоторое время назад, как мы помним. Чтобы предотвратить развязывание широкомасштабных военных действий со стороны Украины, не более того. В прошлый раз это удалось, я думаю, удастся и в этот раз", - сказал эксперт в беседе с "Вестником Кавказа".

Весной этого года Россия, по данным СБУ, сконцентрировала порядка 100 тыс военных вблизи Украины. На тот момент ВСУ также перебросили к Донбассу в большом количестве живую силу и технику. В результате после вмешательства президента США Джозефа Байдена и его телефонных переговоров с Владимиром Путиным эскалацию удалось предотвратить.

Военный эксперт Виктор Литовкин обращает внимание, что предполагаемое место переброски ВС РФ достаточно далеко до украинской границы для того, чтобы Киеву и Западу начинать бить в набат.

"Если есть какие-то перемещения российских войск на территории России, то мы сосредотачиваем их на своей территории, не на чужой. Никаким американцам до этого дела нет. Мы перед ними не обязаны отчитываться. Под опубликованными снимками подпись - Ельня, но Ельня находится в Смоленской области на границе с Беларусью, никак не на границе с Украиной. Кроме того, в Ельне находится мотострелковый полк российских вооруженных сил. Техника, которая снята со спутников, принадлежит как раз этому полку. Так что надо посоветовать журналу Politico лучше изучать географию и Россию, прежде чем звонить в колокола", - отметил он.

Литовкин считает, что потенциальная "игра мускулами" со стороны России обусловлена вызывающим поведением США в зоне российских интересов:

"Говорить можно все, что угодно, важно, чтобы они убрались с Украины, забрали своих советников из Министерства обороны Украины, своих военнослужащих из натовских баз на Украине и свои корабли из Черного моря. Вот тогда мы будем понимать, что США хотят нас успокоить. Поскольку американские корабли ходят вблизи российских территориальных вод, и не просто корабли, а с крылатыми ракетам "Томагавк" на борту, которые летают на 2,5 тыс км, никакого успокоения быть не может. Нас пустыми словами не заворожить. Мы будем держать ухо востро, а корабли и войска США на мушке".

США время от времени предпринимают дипломатические попытки обсудить Украину с Россией. Недавно в Москву приезжала замгоссекретаря Виктория Нуланд, а вчера прилетел директор ЦРУ Уильям Бернс. Подробности бесед с российскими представителями остались за кадром, но совпадение времени визита с обвинениями РФ в концентрации войск дает повод задуматься. Очевидно, что, как и весной, до обострения на Донбассе не дойдет. Ибо открывать для себя второй фронт наряду с Тихим океаном, где идет противостояние с Китаем, Америке было бы крайне невыгодно.